5 Zodiak yang Diprediksi Dapat Rezeki Nomplok September 2026, Ada Dua Pemasukan Baru!

JawaPos.com - September 2026 membawa cerita berbeda bagi setiap zodiak, terutama dalam urusan rezeki dan peluang finansial.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang memperoleh kartu dengan simbol kuat terkait perubahan, ambisi, kelimpahan, dan datangnya peluang baru.

Kelima zodiak tersebut adalah Capricorn, Libra, Gemini, Virgo, dan Aquarius.

Menariknya, bentuk rezeki yang digambarkan tidak selalu berupa uang yang datang secara langsung.

Bagi sebagian zodiak, rezeki dapat berkaitan dengan pekerjaan baru, bisnis, pencapaian yang sudah lama diinginkan, atau perubahan keadaan setelah melewati masa yang cukup berat.

Karena itu, setiap kartu memberikan pesan yang berbeda mengenai bagaimana peluang tersebut dapat hadir.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki nomplok pada September 2026?

Berikut penjelasannya yang dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Minggu (13/09).

1. Capricorn: Dua Sumber Pemasukan Baru Terbuka

Capricorn menjadi zodiak pertama yang mendapatkan kartu Two of Pentacles.

Dalam pembacaan tarot, kartu ini berkaitan dengan kemampuan mengelola lebih dari satu hal sekaligus, termasuk urusan pekerjaan, tanggung jawab, dan keuangan.

Karena itu, kartu tersebut memberikan gambaran menarik mengenai kemungkinan munculnya lebih dari satu sumber pemasukan bagi Capricorn.

Rezeki yang datang dapat berbentuk peluang pekerjaan baru, proyek tambahan, atau bisnis yang sebelumnya belum terpikirkan secara serius.

Ada pula kemungkinan seseorang menawarkan bantuan finansial atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Capricorn.