Uang Cepat Habis! 5 Zodiak Ini Disebut Paling Sulit Mengontrol Pengeluaran

JawaPos.com – Mengatur keuangan bukan perkara mudah bagi semua orang. Ada yang mampu menahan diri dan rajin menyisihkan pendapatan, tetapi ada pula yang mudah tergoda menggunakan uang untuk memenuhi keinginan sesaat.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan lebih konsumtif dibandingkan lainnya. Mereka bisa mengeluarkan uang untuk barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, sekadar demi kesenangan atau mengikuti suasana hati.

Kebiasaan tersebut membuat mereka terkadang kesulitan menjaga kondisi keuangan tetap stabil, terutama jika tidak memiliki perencanaan pengeluaran yang baik.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan gemar berbelanja dan menghabiskan uang tanpa banyak pertimbangan.

1. Gemini Gemini memiliki karakter yang dinamis dan mudah berubah. Hal tersebut juga dapat tercermin dalam cara mereka mengelola keuangan.

Pada satu waktu, Gemini bisa sangat berhati-hati ketika menggunakan uang, terutama untuk kebutuhan yang dianggap penting. Namun, ketika merasa bosan atau sedang ingin mencari hiburan, mereka dapat berubah menjadi lebih konsumtif.

Barang yang menarik perhatian bisa saja langsung masuk daftar belanja meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Karena keputusan finansialnya terkadang dipengaruhi suasana hati, Gemini perlu memiliki batas pengeluaran agar tidak mudah kalap.

2. Pisces Pisces dikenal sebagai pribadi yang lembut, penuh empati, dan mudah tergerak untuk membantu orang lain.