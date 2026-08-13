Bukan Selalu Karena Gaji Kecil, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Rentan Boros

JawaPos.com – Mengatur keuangan tidak selalu mudah. Ada orang yang baru menerima gaji tetapi uangnya sudah menipis sebelum akhir bulan. Dalam pandangan numerologi, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan tertentu berdasarkan tanggal kelahiran.

Beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki karakter yang membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk berbelanja, terlalu mengutamakan keinginan, atau kurang berhati-hati ketika mengambil keputusan finansial.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan numerologi dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kondisi keuangan seseorang. Kebiasaan mengelola uang, penghasilan, kebutuhan, serta keputusan finansial tetap menjadi faktor yang jauh lebih penting.

Lantas, tanggal lahir apa saja yang menurut numerologi perlu lebih waspada dalam mengelola keuangan? Berikut rangkumannya dilansir dari City Magazine.

1. Tanggal 6 Orang yang lahir pada tanggal 6 disebut memiliki kecenderungan mengejar kesempurnaan dan terkadang memiliki harapan yang kurang realistis.

Sifat mudah percaya kepada orang lain juga dinilai dapat membuat mereka lebih rentan mengambil keputusan finansial berdasarkan perasaan. Mereka bisa saja membeli sesuatu karena dorongan emosional tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya.

Karena itu, pemilik tanggal lahir ini disarankan belajar membuat batasan, termasuk berani mengatakan tidak terhadap keinginan pribadi yang sebenarnya tidak diperlukan.

2. Tanggal 10 Pemilik tanggal lahir 10 disebut memiliki potensi berkembang secara finansial ketika mampu mengandalkan kemampuan diri sendiri.

Dalam numerologi, mereka dianggap kurang cocok apabila terlalu bergantung pada pinjaman, kredit, maupun keputusan finansial orang lain.