Doyan Belanja Tanpa Banyak Pikir, Ini 7 Zodiak yang Paling Boros

Ilustrasi zodiak suka berfoya-foya (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi, zodiak tertentu memiliki reputasi suka menghabiskan uang secara berlebihan.
Mereka cenderung mengutamakan kepuasan sesaat daripada perencanaan keuangan untuk masa depan.
Spontanitas menyebabkan mereka berfoya-foya, liburan di menit-menit terakhir, atau membeli barang-barang mahal, terkadang tanpa memikirkan akibatnya.
Meskipun yakin bahwa uangnya tidak akan pernah habis, hal ini dapat berubah menjadi kesulitan finansial atau utang jika tidak dikendalikan.
Dilansir English jagran, berikut 7 zodiak teratas yang memiliki kebiasaan menghabiskan uang dan berfoya-foya. Apakah Anda termasuk?
1. Leo
Leo menyukai kemewahan dan keglamoran. Mereka suka dikelilingi hal-hal terbaik dalam hidup, sama sekali tidak peduli dengan pengeluaran.
Sifat baik hati dan suka pamer membuat mereka ingin memanjakan diri sendiri dan orang lain.
Mereka ingin bersinar dan menarik perhatian, yang terkadang menghabiskan uang secara berlebihan.
2. Libra
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Jawa Pos
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