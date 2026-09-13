Top 5 Shio Paling Beruntung September 2026, Rezeki dan Karier Diprediksi Meningkat Pesat



JawaPos.com - Memasuki September 2026, sejumlah shio diprediksi memperoleh energi positif yang dapat membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.



Dalam astrologi Tiongkok, periode ini berada dalam pengaruh tahun Kuda Api yang identik dengan dinamika, keberanian, semangat tinggi, serta perubahan yang berlangsung cepat.



Energi tersebut dipercaya memberikan pengaruh berbeda kepada setiap shio.



Ada yang lebih menonjol dalam urusan karier dan reputasi, sementara lainnya diprediksi memperoleh peluang melalui relasi, bisnis, investasi, hingga peningkatan kondisi finansial.



Berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok, terdapat 5 shio yang disebut memiliki prospek paling menjanjikan pada September 2026.



Kelima shio tersebut adalah Kambing, Anjing, Naga, Babi, dan Ayam dilansir dari YouTube Radio Shio pada Minggu (13/09).



Lantas, apa saja keberuntungan yang diprediksi menghampiri masing-masing shio?



1. Shio Kambing Diprediksi Beruntung dalam Relasi dan Keuangan



Shio Kambing menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan pada September 2026.



Mereka yang lahir pada 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 termasuk dalam kelompok shio ini.



Dalam astrologi Tiongkok, Kambing memiliki hubungan yang dianggap harmonis dengan Kuda sehingga tahun Kuda Api dinilai dapat memberikan energi yang mendukung.



September 2026 diprediksi membawa suasana yang lebih stabil bagi pemilik shio Kambing.



Ketika energi Kuda Api identik dengan gerak cepat dan perubahan, Kambing justru disebut mampu menemukan keseimbangan melalui lingkungan sosial serta hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.



Jejaring pertemanan yang selama ini dibangun dapat menjadi salah satu pintu munculnya peluang baru.



Dari sisi keuangan, keberuntungan shio Kambing diprediksi dapat datang melalui kerja sama, kemitraan, atau dukungan seseorang yang memiliki pengaruh.



Sementara dalam urusan asmara, mereka yang masih lajang berpeluang bertemu dengan seseorang yang menarik melalui lingkungan pertemanan.



Karena itu, September dapat menjadi periode yang cukup positif bagi shio Kambing, baik dalam hubungan sosial maupun finansial.



2. Shio Anjing Berpeluang Mendapatkan Perkembangan Karier



Shio Anjing menjadi shio kedua yang diprediksi mendapatkan keberuntungan pada September 2026.



Tahun kelahiran yang termasuk dalam shio Anjing adalah 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018.



Dalam astrologi Tiongkok, Anjing memiliki hubungan yang harmonis dengan Kuda sehingga periode ini disebut dapat menciptakan aliran energi yang lebih mendukung.



Karier dan reputasi menjadi dua aspek yang paling menonjol bagi shio Anjing.



Sikap jujur, loyal, dan konsisten yang selama ini dipertahankan disebut mulai memberikan hasil.



Kinerja yang sebelumnya mungkin belum mendapatkan perhatian besar berpotensi mulai dilihat oleh atasan, rekan kerja, maupun mitra bisnis.



Peluang untuk memperoleh proyek baru, tanggung jawab yang lebih besar, atau bahkan promosi dapat terbuka apabila pemilik shio Anjing mampu memanfaatkan momentum tersebut.



Dari sisi finansial, September juga dianggap sebagai periode yang baik untuk menyusun rencana jangka panjang.



Namun, setiap keputusan investasi tetap perlu dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tidak semata-mata mengandalkan ramalan.



3. Shio Naga Diprediksi Mengalami Lonjakan Finansial



Shio Naga menjadi salah satu shio yang mendapat sorotan kuat dalam ramalan September 2026.



Mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024 termasuk dalam kelompok shio Naga.



Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, ambisi, karisma, dan kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi berbagai hambatan.



Pada September 2026, energi Kuda Api disebut selaras dengan karakter Naga yang berani dan memiliki dorongan kuat untuk berkembang.



Pemilik shio ini diprediksi mulai merasakan hasil dari usaha yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.



Hambatan yang sempat memperlambat pekerjaan atau bisnis disebut berpotensi mulai berkurang.



Keuangan menjadi sektor yang paling banyak mendapat perhatian dalam ramalan shio Naga.



Peningkatan pendapatan, perkembangan bisnis, atau bertambahnya aset menjadi beberapa kemungkinan yang dikaitkan dengan periode ini.



Meski demikian, keberuntungan yang datang perlu diikuti dengan pengelolaan keuangan secara bijaksana agar hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara.



4. Shio Babi Berpeluang Mendapat Rezeki dari Bisnis dan Investasi



Shio Babi juga masuk dalam daftar shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan pada September 2026.



Mereka yang lahir pada 1959, 1971, 1983, 1995, dan 2007 termasuk dalam kelompok shio Babi.



Dalam ramalan kali ini, aspek yang paling menonjol adalah peluang finansial serta kesempatan memperluas sumber pendapatan.



Pengaruh tahun Kuda Api disebut dapat memberikan energi positif terhadap sektor kekayaan dan kelimpahan bagi shio Babi.



Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis sampingan, periode ini dipandang cukup mendukung.



Peluang investasi atau rencana membeli aset juga disebut dapat memberikan hasil positif apabila dilakukan dengan perhitungan yang tepat.



Selain keuangan, kehidupan sosial shio Babi diprediksi menjadi lebih aktif pada September.



Pertemuan dengan teman, rekan kerja, maupun lingkungan baru dapat menghadirkan pengalaman yang menyenangkan.



Relasi tersebut bahkan berpotensi menjadi bagian dari terbukanya peluang baru.



Meski demikian, setiap keputusan bisnis dan investasi tetap perlu mempertimbangkan risiko, kemampuan finansial, serta kondisi nyata di lapangan.



5. Shio Ayam Diprediksi Paling Bersinar dalam Karier



Shio Ayam menjadi shio terakhir sekaligus salah satu yang disebut paling bersinar pada September 2026.



Tahun kelahiran yang termasuk shio Ayam adalah 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017.



Ketelitian, kecermatan, serta kemampuan memperhatikan detail menjadi karakter yang dalam ramalan ini justru dapat memberikan keuntungan bagi pemilik shio Ayam.



September 2026 diprediksi menjadi periode ketika kemampuan profesional shio Ayam lebih mudah terlihat.



Di tengah ritme tahun Kuda Api yang cepat, ketelitian dapat menjadi keunggulan.



Ketika orang lain berpotensi mengambil keputusan secara terburu-buru, pemilik shio Ayam disebut mampu membantu menemukan kesalahan atau melihat persoalan yang terlewat.



Pengakuan profesional juga diprediksi menjadi salah satu bentuk keberuntungan yang dapat diperoleh.



Apresiasi dari lingkungan kerja, penghargaan, tanggung jawab baru, hingga bonus finansial disebut berpeluang menghampiri.



Dengan demikian, shio Ayam menjadi salah satu tanda yang diprediksi memiliki momentum kuat dalam karier dan keuangan pada September 2026.



***