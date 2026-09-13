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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 16.18 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 13 September 2026: Tetap Aktif dan Kelola Emosi

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Minggu, 13 September 2026 mendapat perhatian melalui pentingnya menjaga tubuh tetap aktif sekaligus mengelola emosi dengan lebih baik.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga ketika menjalani berbagai kegiatan.

Namun, Virgo juga perlu memahami bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kemampuan menjaga pikiran tetap tenang ketika menghadapi tekanan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo tidak harus langsung melakukan latihan berat untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Berjalan kaki, jogging ringan, melakukan peregangan, atau aktivitas sederhana lainnya sudah dapat menjadi pilihan selama dilakukan secara konsisten.

Pilih kegiatan yang terasa nyaman agar olahraga tidak berubah menjadi beban tambahan.

Kebiasaan bergerak secara rutin dapat membantu Virgo menjaga stamina sekaligus membuat tubuh tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dalam kondisi pasif.

Editor: Novia Tri Astuti
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