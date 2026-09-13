Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 12.53 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aries Minggu, 13 September 2026: Fokus pada Target yang Penting

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Dalam urusan karier, Aries pada Minggu, 13 September 2026, disarankan untuk kembali memusatkan perhatian pada tujuan yang benar-benar ingin dicapai.

Banyaknya pekerjaan dan gangguan dari lingkungan sekitar dapat membuat fokus mudah terpecah apabila Aries tidak memiliki prioritas yang jelas.

Karena itu, kemampuan menentukan mana yang penting dan mana yang hanya menghabiskan energi akan menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas.

Berikut ramalan karier zodiak Aries pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries dapat memulai hari dengan menentukan tugas yang membutuhkan perhatian paling besar.

Pekerjaan yang memiliki batas waktu lebih dekat atau memberikan pengaruh besar terhadap target utama sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu.

Jangan merasa harus menangani seluruh tanggung jawab secara bersamaan hanya karena ingin menunjukkan kemampuan kepada orang lain.

Menyelesaikan pekerjaan satu per satu justru dapat membuat hasil lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 12 September 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 12 September 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 12 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 12 September 2026 | 18.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore