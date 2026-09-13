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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 13 September 2026 | 12.34 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Pastikan untuk cukup tidur, karena zodiak taurus mungkin tampak lesu hari ini. Cobalah untuk tidak membiarkan hal ini menghentikanmu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Banyak hal yang taurus persepsikan, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Emosi taurus juga bisa sangat terdistorsi. Taurus mungkin memiliki keinginan kuat untuk melarikan diri ke dunia fantasi, namun cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 13 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus rileks dan beristirahat, karena menemukan cinta yang tepat memang membutuhkan waktu. Terkait karir, manfaatkan secara maksimal kesempatan untuk menjalin koneksi baru yang akan membantumu di masa mendatang.

Sementara itu, singkirkan emosi negatif dan bersikaplah lebih fleksibel untuk berbagi suka dan duka dengan orang lain. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk menyelesaikan transaksi properti serta melakukan penjualan lahan. 

Cinta Taurus 

Taurus mungkin merasa sedikit kecewa dalam hal cinta setelah mencoba segala cara untuk menemukan cinta, tetapi tidak berhasil. Cobalah untuk rileks dan beristirahat sejenak, karena hal-hal seperti ini membutuhkan waktu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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