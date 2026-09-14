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Ryandi Zahdomo
Selasa, 15 September 2026 | 01.42 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan September 2026: Libra, Taurus, Cancer Ketiban Rezeki Melimpah

ilustrasi zodiak keuangan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak keuangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rangkaian transisi planet sepanjang September 2026 diprediksi membawa gelombang rezeki melimpah bagi pemilik zodiak Libra, Taurus, dan Cancer. 

Pergerakan astronomis mulai dari transisi Venus hingga Uranus retrograde memicu terbukanya peluang bisnis baru, lompatan arus kas, dan transformasi finansial yang signifikan bagi ketiga tanda bintang tersebut.

Pergeseran energi planet ini menuntut perubahan sudut pandang dalam melihat peluang bisnis maupun investasi.

Tekad yang kuat untuk tidak menyerah di tengah proses menjadi kunci utama yang akan membawa ketiga pemilik tanda bintang ini menuju derajat kesuksesan finansial tertinggi.

Seperti dikutip dari Your Tango, periode ini menuntut kesabaran serta keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi menyambut kelimpahan materi yang sudah lama diidamkan.

Berikut adalah tiga zodiak yang diramal mengalami lompatan finansial dan keberuntungan besar sepanjang September 2026.

Bagi pemilik zodiak Libra, perjalanan menuju kesuksesan finansial di bulan September ini membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. 

Memasuki tanggal 10 September 2026, pergerakan Venus ke Scorpio akan membuka gerbang peluang bisnis dan arus kas baru yang sangat menjanjikan.

Namun, Anda perlu mengingat bahwa proses ini berlangsung secara bertahap. Venus sebagai planet penguasa Libra berada dalam fase pra-bayangan sebelum memasuki alur retrograde pada Oktober mendatang. 

Editor: Bintang Pradewo
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