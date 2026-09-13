Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini perlu berhati-hati dan mengawasi harta benda yang dimiliki. Ada indikasi bahwa gemini mungkin mengalami kerugian. Gemini perlu sangat memperhatikan keamanannya, karena ini adalah benda-benda berharga dan layak untuk dijaga dengan aman.

Zodiak cancer sebaiknya menghindari konfrontasi, terutama dengan atasan atau rekan kerja. Terkadang, bersikap ramah lebih penting. Jadi, cancer harus memilih pertempuran dengan hati-hati.

Cancer akan senang telah melakukannya ketika melihat bagaimana semuanya berjalan sesuai keinginan. Sebaiknya hindari masalah terkait pekerjaan di rumah dan habiskan banyak waktu dengan orang-orang terkasih, karena ini dapat membantu meningkatkan suasana hati cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 13 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya tidak terlalu memaksakan masalah dan lebih tenang saat menghadapi rintangan dalam hubungan. Terkait karir, kunjungi pameran atau seminar untuk mengenal teknologi terkini yang berkaitan dengan bidang pekerjaanmu.

Sementara itu, tetaplah tenang dan bebaskan diri dari ketegangan agar ketenangan mental gemini tidak terganggu hari ini. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah.