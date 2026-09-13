Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 13 September 2026 | 12.28 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Zodiak gemini perlu berhati-hati dan mengawasi harta benda yang dimiliki. Ada indikasi bahwa gemini mungkin mengalami kerugian. Gemini perlu sangat memperhatikan keamanannya, karena ini adalah benda-benda berharga dan layak untuk dijaga dengan aman.

Zodiak cancer sebaiknya menghindari konfrontasi, terutama dengan atasan atau rekan kerja. Terkadang, bersikap ramah lebih penting. Jadi, cancer harus memilih pertempuran dengan hati-hati. 

Cancer akan senang telah melakukannya ketika melihat bagaimana semuanya berjalan sesuai keinginan. Sebaiknya hindari masalah terkait pekerjaan di rumah dan habiskan banyak waktu dengan orang-orang terkasih, karena ini dapat membantu meningkatkan suasana hati cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 13 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya tidak terlalu memaksakan masalah dan lebih tenang saat menghadapi rintangan dalam hubungan. Terkait karir, kunjungi pameran atau seminar untuk mengenal teknologi terkini yang berkaitan dengan bidang pekerjaanmu.

Sementara itu, tetaplah tenang dan bebaskan diri dari ketegangan agar ketenangan mental gemini tidak terganggu hari ini. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah. 

Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Minggu, 13 September 2026 | 12.46 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 13 September 2026 | 12.42 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 13 September 2026 | 12.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore