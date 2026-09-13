Ramalan Zodiak Virgo 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin mengalami paranoia bahwa orang-orang ingin mencelakaimu hari ini. Tetapi, jangan biarkan perasaan ini melumpuhkanmu.

Emosi virgo kemungkinan besar sedang menguasai diri. Padahal, realitas situasi jauh berbeda dari yang dirasakan olehmu. Hindari kecenderungan untuk semakin tenggelam dalam dunia fantasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 13 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu menghindari kesalahpahaman dengan pasangan dan mengekspresikan diri secara lebih jelas dengannya. Mengenai karir, luangkan waktu untuk membuat daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang mengenai pekerjaan.

Sementara itu, atasi masalah pencernaan dan sakit kepala dengan belajar menghadapi stres dan menguranginya. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo