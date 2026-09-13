Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengambil inisiatif baru dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Meskipun mungkin dapat menerapkan ide-ide secara efektif dan mengelola masalah sampai batas tertentu, ada risiko terjadinya kerugian finansial.

Sebelum berinvestasi dalam proyek baru, disarankan agar leo menilai manfaat dan kerugiannya, kemudian alokasikan dana sesuai dengannya. Leo mungkin kesulitan untuk fokus di tempat kerja, tetapi seiring berjalannya hari, leo akan dapat menyelesaikan semua tanggung jawab secara efektif.

Zodiak virgo mungkin merasa bimbang antara beberapa keinginan dan tanggung jawab yang bertentangan. Namun, virgo dapat mengharapkan mendapat keuntungan finansial setelah semua kerja keras yang telah dilakukan.

Berhati-hatilah dan jangan abaikan tugas-tugasmu. Jika ada seseorang yang dapat menyeimbangkan semuanya dengan sempurna, itu adalah virgo. Tangani segalanya dengan bijaksana agar semua pihak merasa gembira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 13 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak menyerah pada cinta karena kesempatan untuk mendapatkan seseorang yang tepat belum hilang. Terkait karir, leo dapat mengambil langkah pertama jika berencana mendirikan perusahaan atau organisasi baru.