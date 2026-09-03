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Lania Monica
Jumat, 4 September 2026 | 04.38 WIB

Masuki Usia 30, 3 Shio Ini Diprediksi Nikmati Puncak Kejayaan Finansial

Ilustrasi shio yang menjadi jutawan sebelum usia 30 tahun (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang menjadi jutawan sebelum usia 30 tahun (Magnific)

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian orang harus melewati berbagai tantangan dan kegagalan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang yang dikaitkan dengan shio tertentu juga dipercaya dapat menggambarkan perjalanan hidup dan peruntungannya, termasuk dalam urusan finansial.

Menariknya, ada sejumlah shio yang disebut baru menemukan momentum terbaiknya ketika memasuki usia 30-an. Setelah melewati fase penuh perjuangan, mereka diyakini mulai menuai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sejak usia muda.

Keberhasilan tersebut tidak hanya digambarkan berupa peningkatan karier. Mereka juga disebut memiliki peluang untuk membangun kondisi keuangan yang lebih stabil dan mempertahankan kemapanan hingga usia lanjut.

Dikutip dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tiga shio yang dalam ramalan disebut berpeluang menikmati kejayaan finansial ketika memasuki usia 30 tahun.

1. Shio Ayam

Shio Ayam disebut sebagai salah satu yang baru merasakan perkembangan finansial signifikan setelah memasuki usia 30 tahun.

Sebelum mencapai fase tersebut, mereka dipercaya harus menghadapi sejumlah tantangan yang membentuk mental dan kedewasaan dalam mengambil keputusan.

Karakter pekerja keras serta kemampuan menyusun rencana masa depan menjadi modal penting bagi pemilik shio Ayam. Mereka cenderung tidak ingin menjalani kehidupan tanpa arah dan berusaha mempersiapkan segala sesuatu secara matang.

Ketika memasuki usia produktif, usaha tersebut dalam ramalan dipercaya mulai menunjukkan hasil. Karier yang semakin berkembang dan pengelolaan keuangan yang lebih baik disebut dapat membawa mereka menuju kehidupan yang semakin mapan.

2. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi karakter yang sering dilekatkan pada pemilik Shio Monyet.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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