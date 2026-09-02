Usia Bukan Penghalang, 3 Tanggal Lahir Ini Disebut Baru Menikmati Kejayaan di Masa Tua

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang harus melewati berbagai kesulitan ketika masih muda sebelum akhirnya menemukan kondisi yang lebih baik ketika usia bertambah.

Dalam kepercayaan Jawa, Pranoto Mongso menjadi salah satu sistem penanggalan tradisional yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan berdasarkan periode kelahiran.

Menariknya, terdapat beberapa periode kelahiran yang dipercaya memiliki potensi mengalami perubahan kehidupan secara positif ketika memasuki usia matang. Mereka disebut akan memperoleh hasil dari kerja keras yang dilakukan sejak masa muda.

Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang rezeki yang semakin terbuka, kondisi ekonomi yang lebih stabil, hingga kehidupan yang jauh lebih nyaman di masa tua.

Meski demikian, penafsiran berdasarkan Pranoto Mongso merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi ekonomi, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tiga periode kelahiran yang dalam ramalan disebut berpeluang bangkit dan menikmati kemakmuran ketika memasuki usia tua.

1. Mongso Kaso (23 Juni–2 Agustus) Orang yang lahir dalam periode Mongso Kaso digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai daya juang tinggi. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung memilih bertahan dan mencari cara agar bisa keluar dari kesulitan.

Perjalanan finansial mereka disebut tidak selalu langsung mulus ketika masih muda. Namun, kegigihan yang terus dipertahankan dipercaya menjadi modal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada kemudian hari.

Dalam ramalan Pranoto Mongso, hasil dari perjuangan tersebut diperkirakan mulai terasa ketika usia semakin matang. Pintu rezeki disebut dapat terbuka melalui berbagai sumber.