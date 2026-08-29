Rezeki Mengalir, 5 Shio Ini Konon Punya Naluri Bisnis dan Keuangan yang Kuat

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ada orang yang terlihat begitu pandai melihat kesempatan dalam urusan finansial. Mereka mampu menyusun strategi, mengelola uang dengan hati-hati, hingga berani mengambil peluang ketika situasi dianggap menguntungkan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seperti itu kerap dikaitkan dengan beberapa shio tertentu. Mereka dipercaya memiliki dorongan kuat untuk mencapai kemapanan dan kemampuan yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan finansial.
Sebagian mengandalkan ketekunan, sementara lainnya disebut unggul dalam membaca peluang, mengambil risiko, atau mengatur sumber daya.
Namun, pandangan mengenai karakter dan keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya.
Dilansir Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam urusan keuangan dan berpotensi membangun kehidupan yang makmur.
Shio Kerbau digambarkan sebagai sosok yang sabar dan berhati-hati ketika berhadapan dengan uang. Mereka bukan tipe yang mudah tergoda untuk menghabiskan penghasilan demi kesenangan sesaat.
Dalam ramalan, Kerbau disebut lebih menyukai proses membangun kekayaan secara perlahan. Menabung, mengelola pengeluaran, hingga memilih investasi yang dianggap aman menjadi pendekatan yang sering dikaitkan dengan karakter mereka.
Sifat praktis juga membuat mereka dipercaya mampu mengatur sumber daya secara efisien. Mereka tidak keberatan menunggu hasil selama langkah yang diambil dinilai mampu memberikan keuntungan dalam jangka panjang.
Shio Ayam dikenal dalam astrologi sebagai pribadi yang disiplin, ambisius, dan memiliki target yang jelas. Dalam urusan finansial, mereka disebut memandang kesuksesan sebagai sesuatu yang harus dibangun melalui proses panjang.
Alih-alih mengejar keuntungan secara cepat, Shio Ayam dipercaya bersedia bekerja keras demi mencapai kestabilan. Bagi mereka, keberhasilan bukan hanya mengenai jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga tentang pencapaian yang dapat diwariskan atau dipertahankan dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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