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Minggu, 20 September 2026 | 15.12 WIB

3 Zodiak Mimpinya Bakal Terwujud di Akhir Bulan September 2026, Masa Penuh Kebahagiaan itu Akhir

Zodiak yang mimpinya diramalkan bakal terwujud di akhir bulan September 2026 saat masa penuh kebahagiaan itu akhirnya datang. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang mimpinya diramalkan bakal terwujud di akhir bulan September 2026 saat masa penuh kebahagiaan itu akhirnya datang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir bulan memang kerap jadi momok bagi sebagian orang yang punya keterbatasan ekonomi.

Namun, di periode ini banyak yang tidak menyadari kalau keberuntungan sering datang memberikan banyak hal baik.

Di antara banyak kebaikan yang bisa didapatkan, keinginan yang menjadi kenyataan tentu jadi salah satu hal yang diprediksi hadir,

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang mimpinya diramalkan bakal terwujud di akhir bulan September 2026 saat masa penuh kebahagiaan itu akhirnya datang.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, kebahagiaan dikatakan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak gemini.

Astrolog meyakini, kabar menggembirakan akan diperoleh berkat keberuntungan dan rezeki yang menghampiri di akhir bulan September 2026 ini.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, mereka dimungkinkan akan mewujudkan salah satu keinginan yang dipunya.

Bagi mereka yang telah lama mengharapkan kehamilan, bukan tidak mungkin kalau kabar baik itu akan tiba dalam waktu dekat setelah usaha keras sekian waktu.

2. Zodiak Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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