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Minggu, 13 September 2026 | 03.03 WIB

3 Weton yang Bisa Datangkan Banyak Uang di Akhir Tahun 2026, Jalan Rezekinya Terbentang Lebar

Weton yang diramalkan bisa mendatangkan banyak di akhir tahun 2026 saat jalan rezekinya terbentang lebar. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bisa mendatangkan banyak di akhir tahun 2026 saat jalan rezekinya terbentang lebar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, akan ada segelintir pihak yang mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.

Orang-orang yang terpilih ini diprediksi akan memperoleh serangkaian rezeki yang bisa mengubah nasib.

Pintu rezeki akan terbuka lebar sehingga darinya berbagai macam keberkahan akan datang hingga jadi satu hal yang patut disyukuri.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa mendatangkan banyak di akhir tahun 2026 saat jalan rezekinya terbentang lebar.

1. Weton Minggu Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pahing umumnya mempunyai kemauan yang kuat. 

Menurut perhitungan primbon, di akhir tahun 2026 ini kebiasaan atau wataknya itu akan mengundang banyak rezeki.

Jalan rezeki mereka yang berweton satu ini dikatakan akan dilapangkan sehingga hal-hal baik bisa datang tanpa kendala.

Editor: Novia Tri Astuti
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