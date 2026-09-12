Hoki Finansial Datang, 3 Shio Ini Disebut Bakal Panen Cuan Berlimpah

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang kerap menarik perhatian dalam astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tersebut, karakter dan perjalanan hidup seseorang sering dikaitkan dengan shio yang dimilikinya.

Ada sejumlah shio yang dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan kondisi keuangan. Rezeki yang datang bisa berupa pendapatan tambahan, peluang baru, hingga tercapainya keinginan yang selama ini tertunda.

Meski begitu, keberuntungan sebaiknya tetap diimbangi dengan kerja keras, sikap bijak dalam mengelola uang, serta rasa syukur. Ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, berikut tiga shio yang disebut berpeluang mendapatkan cuan dan rezeki melimpah.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus disebut sedang berada di periode yang cukup menjanjikan dalam urusan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, mereka yang lahir pada tahun 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008 termasuk dalam kelompok Shio Tikus.

Ramalan menyebutkan adanya peluang memperoleh pemasukan tambahan atau rezeki yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Setelah melewati masa menunggu cukup panjang, keinginan yang berkaitan dengan kebutuhan maupun barang impian disebut berpeluang segera terwujud.

Kondisi tersebut dapat membuat Shio Tikus merasa lebih lega karena sejumlah target finansial yang selama ini dikejar mulai menunjukkan hasil.

Namun, kesempatan tersebut tetap perlu dimanfaatkan dengan bijak. Mengatur pemasukan dan tidak terburu-buru menghabiskan uang menjadi hal penting agar keberuntungan yang datang dapat memberikan manfaat lebih panjang.