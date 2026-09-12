Tak Mudah Kekurangan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Rezeki Berlimpah

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang mapan, kebutuhan tercukupi, serta kondisi finansial yang stabil hingga memasuki usia tua.

Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari perhitungan tradisional untuk melihat karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dipercaya memiliki pertanda baik dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

Menurut kepercayaan tersebut, ada weton yang dianggap memiliki karakter kuat, pekerja keras, cerdas, serta mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera dari waktu ke waktu.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki dan berpeluang hidup makmur hingga usia tua.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam perhitungan primbon yang digunakan sumber tersebut, weton ini termasuk dalam kategori Nohan Rembulan. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang murah hati, memiliki kecerdasan, serta mampu mempertimbangkan mana yang baik dan buruk.

Mereka mungkin tidak selalu mudah membuka diri kepada orang lain. Namun, wawasan yang luas membuat mereka cukup mudah beradaptasi ketika berada di lingkungan baru.

Minggu Pahing juga dikaitkan dengan watak Waseso Segoro yang dipercaya membawa pengaruh baik dalam urusan rezeki. Kemakmuran bahkan diyakini dapat semakin berkembang seiring bertambahnya usia.

2. Rabu Pon Rabu Pon mempunyai neptu 14, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Pon 7.