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Lania Monica
Minggu, 30 Agustus 2026 | 00.40 WIB

Sering Menolong Tanpa Pamrih, 4 Shio Ini Dipercaya Dapat Berkah Berlimpah

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan sering dianggap sebagai salah satu bentuk kebaikan yang membawa dampak positif. Selain membuat orang yang dibantu merasa terbantu, sikap tersebut juga dapat mempererat hubungan dengan lingkungan sekitar.

Dalam kepercayaan tradisional, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat kembali kepada seseorang dalam berbagai bentuk. Salah satunya berupa kemudahan dalam menjalani kehidupan dan datangnya rezeki dari arah yang tidak terduga.

Sejumlah shio pun dipercaya memiliki karakter dermawan dan senang membantu orang lain. Mereka disebut tidak segan berbagi, bahkan ketika dirinya sendiri sedang memiliki kesibukan atau menghadapi persoalan.

Namun, anggapan mengenai karakter dan keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai nasib seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang disebut memiliki jiwa penolong dan dipercaya sering memperoleh doa baik dari orang-orang di sekitarnya.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka disebut mudah tersentuh ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan.

Bahkan, dalam kondisi sedang sibuk dengan urusan sendiri, shio ini dipercaya tetap berusaha memberikan pertolongan apabila memang dibutuhkan.

Sikap tersebut membuat mereka dianggap memiliki hubungan sosial yang kuat. Dalam kepercayaan yang berkembang, kebaikan yang diberikan secara tulus dapat mendatangkan doa baik dari orang-orang yang pernah merasakan bantuan mereka.

Doa dan dukungan tersebut kemudian dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa kehidupan Shio Naga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki.

2. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang memiliki hati lembut dan cukup dermawan. Mereka disebut tidak terlalu memperhitungkan materi ketika melihat orang lain sedang membutuhkan bantuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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