Dijuluki Pembawa Hoki, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Potensi Rezeki Berlimpah

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Tiongkok, shio menjadi salah satu bagian dari sistem kepercayaan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Setiap tahun dikaitkan dengan salah satu dari 12 hewan zodiak, yang kemudian dipercaya memiliki karakter dan peruntungan berbeda.

Dalam pembacaan astrologi Tiongkok, beberapa shio kerap diasosiasikan dengan keberuntungan, kemakmuran, kecerdikan dalam mengelola sumber daya, hingga kemampuan melihat peluang.

Karena itu, tidak mengherankan jika ada shio tertentu yang secara populer digambarkan mempunyai “tangan dingin” dalam urusan rezeki. Mereka bahkan sering dianggap memiliki jalur keberuntungan yang membuat kehidupan finansial lebih mudah berkembang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki pada 15 Agustus, terdapat sejumlah shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan materi. Namun, perlu diingat bahwa astrologi merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan seseorang.

Lantas, shio apa saja yang kerap dikaitkan dengan keberlimpahan?

1. Shio Tikus, Cermat Membaca Kesempatan

Tikus dikenal sebagai salah satu simbol kecerdikan dalam tradisi zodiak Tiongkok. Karakter yang sering dilekatkan pada shio ini adalah pintar membaca keadaan, adaptif, dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah.

Dalam urusan keuangan, sifat tersebut dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melihat kesempatan yang luput dari perhatian orang lain.

Mereka juga sering diasosiasikan dengan kebiasaan berhati-hati dalam menggunakan sumber daya. Jadi, keberuntungan Tikus bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana mempertahankan apa yang sudah dimiliki.