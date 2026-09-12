Bukan Sekadar Hoki, 3 Shio Ini Punya Karakter Pengusaha dan Berpeluang Hidup Mapan

JawaPos.com – Menjadi pengusaha sukses tentu menjadi impian banyak orang. Selain bisa memiliki penghasilan sendiri, membangun bisnis juga membuka peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan dan mandiri secara finansial.

Namun, keberhasilan dalam dunia usaha tidak hanya membutuhkan modal. Kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, kreativitas, serta ketekunan juga menjadi sejumlah karakter yang kerap dikaitkan dengan sosok pebisnis sukses.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut dipercaya lebih menonjol pada beberapa shio tertentu. Mereka dianggap memiliki naluri bisnis, kecerdikan, serta kemampuan beradaptasi yang dapat mendukung perjalanan dalam membangun usaha.

Dilansir dari akun YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki bakat kuat untuk menjadi pengusaha sukses. Berikut ulasannya:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki kemampuan berpikir cepat. Mereka disebut mampu menangkap peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Dalam dunia bisnis, kemampuan tersebut menjadi modal penting. Shio Tikus biasanya tidak hanya melihat sebuah peluang dari permukaannya, tetapi juga berusaha mencari cara agar peluang tersebut dapat menghasilkan keuntungan.

Kreativitas dan kecermatan dalam mengambil keputusan membuat mereka dipercaya mampu mengembangkan usaha secara bertahap. Jika kemampuan tersebut dipadukan dengan kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik, Shio Tikus berpotensi membangun bisnis yang menghasilkan kemapanan.

2. Shio Ular Shio Ular dikenal memiliki pembawaan tenang sekaligus penuh perhitungan. Karakter ini membuat mereka dianggap cocok berada di lingkungan bisnis yang membutuhkan strategi dan kemampuan membaca situasi.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan negosiasi yang baik. Sebelum mengambil keputusan, Shio Ular cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sehingga tidak mudah bertindak secara gegabah.