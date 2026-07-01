Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.40 WIB

Sukses di Usia 30 Tahun Ke Atas, 5 Shio Ini Diprediksi Bakal Hidup Mapan Bergelimang Harta

ilustrasi shio hidup sukses di usia 30 tahunan. (Freepik)

JawaPos.com – Diprediksi ada lima shio yang akan mencapai kehidupan mapan dan kesuksesan saat memasuki usia 30-an ke atas.

Kesuksesan tersebut diyakini bisa diraih sejak usia muda berkat kerja keras, tekad yang kuat, serta faktor keberuntungan yang mendukung perjalanan mereka.

Selain itu, mereka juga disebut mendapatkan dorongan energi positif dari semesta dalam proses meraih keberhasilan lebih cepat.

Lalu, siapa saja yang termasuk di dalamnya? Apakah Anda salah satunya? Mengutip Naurakom, berikut ulasan lengkapnya di bawah ini.

1. Naga

Orang bershio Naga dianggap beruntung dalam hal mencapai kesuksesan di usia muda.

Mereka penuh semangat, cerdas, dan percaya diri sekaligus tidak pernah takut untuk mengambil risiko besar dan berani mengejar impian.

Karena sifat inilah banyak orang yang lahir di Tahun Naga mampu meraih kesuksesan di usia muda, baik dalam karier maupun keuangan.

2. Kuda

Orang bershio Kuda juga dikenal paling beruntung dalam mencapai kesuksesan di usia muda karena cerdas, lincah, energik serta memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru.

Mereka juga memiliki bakat komunikasi yang baik sehingga mampu membangun hubungan yang kuat dalam dunia karier.

Dengan sifat-sifatnya yang unik ini, banyak orang yang lahir di Tahun Kuda dapat meraih kesuksesan di usia muda terutama dalam bidang kreatif dan bisnis.

3. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rezekinya Sulit Habis! Inilah 10 Weton yang Diprediksi Hidup Bergelimang Harta Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Sulit Habis! Inilah 10 Weton yang Diprediksi Hidup Bergelimang Harta Menurut Primbon Jawa

Minggu, 28 Juni 2026 | 23.45 WIB

4 Shio Menuai Hasil Kerja Keras dan Hidup Bergelimang Harta di Usia 35 Tahun - Image
Zodiak

4 Shio Menuai Hasil Kerja Keras dan Hidup Bergelimang Harta di Usia 35 Tahun

Rabu, 22 April 2026 | 00.25 WIB

Terlahir untuk Kaya! 3 Shio Ini Diprediksi Akan Hidup Bergelimang Harta Sepanjang Hidup - Image
Zodiak

Terlahir untuk Kaya! 3 Shio Ini Diprediksi Akan Hidup Bergelimang Harta Sepanjang Hidup

Selasa, 31 Maret 2026 | 18.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore