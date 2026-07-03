6 Weton yang Hidup Mapan dan Berkecukupan Setelah Melewati Perjuangan Berat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Tidak semua orang beruntung lahir dalam kondisi yang serba berkecukupan. Banyak yang harus merangkak dari bawah, menghadapi berbagai keterbatasan, dan bekerja ekstra keras demi mewujudkan impian mereka.

Namun, perjalanan hidup yang penuh liku dan tantangan ini justru sering kali membentuk karakter yang kuat, tangguh, dan siap menyambut kesuksesan besar di masa depan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya dapat menggambarkan karakter, potensi, serta jalan hidup seseorang. Beberapa weton bahkan dikenal memiliki masa muda yang penuh ujian, tetapi perlahan-lahan akan menikmati hasil kerja keras mereka seiring bertambahnya usia.

Meskipun ramalan ini tidak bisa dijadikan kepastian, ramalan weton tetap menjadi bagian dari kearifan budaya yang terus diwariskan. Banyak yang meyakini bahwa karakter kuat yang terbentuk dari perjuangan itulah yang menjadi kunci utama menuju keberhasilan.

Melansir dari kanal YouTube Cermin Diri, berikut adalah enam weton yang diprediksi akan hidup mapan dan berkecukupan setelah melewati perjuangan hidup yang tidak mudah.

1. Senin Wage

Senin Wage dikenal sebagai weton yang memiliki sifat sabar dan bertanggung jawab. Pemilik weton ini cenderung tidak suka mencari jalan pintas untuk meraih kesuksesan.

Pada masa muda, mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang menguji mental dan ketekunan. Namun, karakter pekerja keras yang dimiliki membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai situasi.