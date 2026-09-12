Jujur Jadi Kekuatan, 5 Shio Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lancar

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Salah satu sifat yang sering mendapat perhatian adalah kejujuran.
Kejujuran dianggap sebagai kualitas penting dalam membangun hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan maupun pekerjaan. Dalam ramalan tradisional, sifat tersebut bahkan kerap dikaitkan dengan terbukanya berbagai peluang dan keberuntungan.
Tentu saja, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian atau masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang dalam ramalan tersebut dikenal memiliki karakter jujur dan tulus serta dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik.
Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan memiliki kemampuan melihat peluang. Pada elemen Kayu, karakter tersebut dipercaya berpadu dengan keteguhan serta kemauan untuk menjaga kepercayaan orang lain.
Mereka disebut tidak mudah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Sikap tersebut membuat pemilik shio ini dinilai cocok menjalankan pekerjaan atau usaha yang membutuhkan kecerdikan sekaligus integritas.
Dalam kepercayaan tradisional, kejujuran dan kerja keras itulah yang dianggap dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk memperoleh penghasilan.
Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan kesabaran. Sementara itu, elemen Tanah dalam ramalan tradisional kerap dikaitkan dengan sifat stabil dan membumi.
Pemilik kombinasi ini dipercaya cenderung berbicara apa adanya serta tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Mereka lebih nyaman mendapatkan hasil melalui proses yang jelas daripada menggunakan cara yang merugikan orang lain.
Sikap tersebut membuat mereka mudah memperoleh kepercayaan. Dari kepercayaan itulah, menurut ramalan, dapat muncul berbagai peluang baru dalam pekerjaan maupun bisnis.
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Jawa Pos
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