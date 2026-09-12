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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 23.25 WIB

5 Ciri Pasangan Pembawa Keberuntungan, Hubungan Makin Harmonis dan Positif

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran pasangan terkadang tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga membuat kehidupan terasa lebih ringan. Ada orang yang merasa jauh lebih optimistis, percaya diri, dan bersemangat setelah menjalani hubungan dengan seseorang yang tepat.

Dalam astrologi, hubungan yang sehat bahkan kerap dikaitkan dengan energi positif dan keberuntungan. Pasangan dianggap dapat menjadi sosok yang mendorong seseorang untuk berkembang sekaligus menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Meski keberuntungan tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan astrologi, sejumlah tanda dalam hubungan sering dianggap sebagai pertanda bahwa kehadiran pasangan membawa pengaruh positif.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanda yang dipercaya menunjukkan pasangan Anda merupakan pembawa keberuntungan.

1. Kehadirannya Membuat Anda Lebih Positif

Coba perhatikan perubahan suasana hati ketika berada di dekat pasangan. Jika kehadirannya membuat Anda merasa lebih tenang, optimistis, dan bersemangat, hubungan tersebut bisa memberikan pengaruh yang baik.

Pasangan yang selalu membawa energi positif dapat membantu Anda melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika menghadapi masalah, Anda pun tidak mudah kehilangan motivasi.

Dalam perspektif astrologi, energi positif seperti ini kerap dikaitkan dengan pasangan yang membawa keberuntungan dalam kehidupan bersama.

2. Kalian Saling Memahami Tanpa Banyak Penjelasan

Komunikasi memang menjadi fondasi penting dalam hubungan. Namun, ada kalanya dua orang yang sudah sangat dekat dapat memahami perasaan satu sama lain bahkan tanpa penjelasan panjang.

Misalnya, pasangan bisa mengetahui ketika Anda sedang lelah, membutuhkan waktu sendiri, atau justru memerlukan dukungan.

Kemampuan membaca situasi tersebut membuat hubungan terasa lebih nyaman. Dalam kepercayaan astrologi, koneksi emosional yang kuat dianggap sebagai salah satu tanda adanya keselarasan energi antara dua pasangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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