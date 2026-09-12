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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 23.10 WIB

Pantang Menyerah! 7 Shio Ini Dipercaya Bisa Mengubah Kesulitan Menjadi Kekayaan

seseorang yang keluar dari kemiskinan./Freepik/Madushika - Image

seseorang yang keluar dari kemiskinan./Freepik/Madushika

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang sulit tentu menjadi tantangan bagi siapa saja. Tidak sedikit orang harus melewati berbagai rintangan sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tertentu pada masing-masing shio dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi persoalan hidup. Ada shio yang dikenal gigih, berani mengambil peluang, hingga mampu mencari jalan keluar ketika berada dalam kondisi sulit.

Keberuntungan dalam ramalan tersebut bukan semata-mata datang tanpa usaha. Kegigihan, ketekunan, keberanian, dan kemampuan melihat peluang justru disebut menjadi kekuatan utama mereka untuk perlahan memperbaiki kondisi finansial.

Lansiran dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mampu bangkit dari kesulitan ekonomi dan perlahan mencapai kehidupan yang lebih makmur.

1. Shio Kerbau – Gigih Membangun Kehidupan

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter tekun dan tidak mudah menyerah. Mereka mungkin tidak memperoleh hasil besar secara instan, tetapi cenderung membangun kehidupan sedikit demi sedikit.

Ketika menghadapi masalah finansial, pemilik shio ini dipercaya mampu bertahan karena memiliki disiplin dan kesabaran yang kuat. Mereka lebih memilih bekerja secara konsisten daripada mengejar hasil cepat.

Berkat pola tersebut, kekayaan yang diperoleh dapat berkembang secara bertahap. Dalam ramalan, Kerbau bahkan disebut berpeluang memiliki aset seperti properti, usaha, maupun investasi setelah melewati proses panjang.

2. Shio Naga – Ambisi Besar Menjadi Modal Kesuksesan

Naga kerap digambarkan sebagai sosok penuh percaya diri, berani, dan memiliki ambisi besar. Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah menerima keadaan ketika kehidupan sedang berada di titik sulit.

Pemilik shio Naga biasanya berani mengambil keputusan dan menghadapi risiko untuk mengubah kondisi. Kegagalan tidak selalu membuat mereka berhenti, justru dapat menjadi pengalaman untuk menentukan langkah berikutnya.

Kemampuan memimpin dan keberanian mengejar target besar dipercaya menjadi jalan bagi Naga untuk membangun karier maupun bisnis yang lebih sukses.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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