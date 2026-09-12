Tak Betah Berdiam Diri, 3 Shio Ini Punya Semangat Belajar yang Tinggi

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi perubahan. Ada yang lebih nyaman mempertahankan rutinitas, tetapi ada pula yang justru merasa tertantang ketika menemukan sesuatu yang belum pernah dicoba.

Keinginan untuk mempelajari hal baru dapat membuat seseorang memiliki pengalaman lebih beragam. Kegagalan pun tidak selalu dianggap sebagai akhir, melainkan mempunyai karakter yang dekat dengan sifat tersebut. Mereka disebut memiliki rasa ingin tahu tinggi, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak mudah kesempatan untuk memahami kesalahan dan mencoba kembali dengan cara berbeda.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang dekat dengan sifat tersebut. Mereka disebut memiliki rasa ingin tahu tinggi, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah dimiliki.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut tiga shio yang dipercaya paling senang belajar hal baru dan terus mencari pengalaman dalam kehidupannya.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka cenderung tertarik mempelajari sesuatu yang belum baru, pemilik shio ini dipercaya cukup berani mengambil langkah. Mereka tidak selalu takut dengan kemungkinan gagal karena menganggap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan diketahui dan tidak mudah puas hanya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.

Dalam menghadapi kesempatan baru, pemilik shio ini dipercaya cukup berani mengambil langkah. Mereka tidak selalu takut dengan kemungkinan gagal karena menganggap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran.

Bagi Tikus, mencoba sesuatu yang berbeda dianggap lebih baik daripada terus berada di tempat yang sama. Sikap tersebut membuat mereka dipercaya lebih mudah menemukan pengalaman dan peluang baru.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu karakter yang kerap dikaitkan dengan Shio Tikus. Ketika menghadapi perubahan, mereka dapat mencari cara lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Shio Ular Di balik kesan tenang dan tertutup, Shio Ular dipercaya memiliki rasa penasaran yang cukup kuat. Mereka senang mengamati, mencari informasi, kemudian memahami sesuatu secara lebih mendalam.