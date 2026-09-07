Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 21.18 WIB

Hidup Akhirnya Berpihak Pada Zodiak Ini, Berhasil Bangkit dari Kegagalan dan Penolakan

Ilustrasi seseorang yang berlari/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang berlari/Magnific

JawaPos.com - Setelah melewati badai yang panjang selama kurang lebih 2 tahun, yang dipenuhi dengan perjuangan dan penolakan, kini kehidupan menjadi lebih baik bagi zodiak ini.

Mereka telah berusaha keras bertahun-tahun, namun sepertinya takdir memberikan mereka cobaan.

Kedua zodiak ini kemudian dapat mengubah seluruh kehidupannya. Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com dua zodika ini diprediksi akan memasuki fase pemulihan serta mendapatkan kelimpahan dengan lebih mudah.

Virgo telah mengalami banyak hal berat sejak dua tahun lalu. Zodiak anda membawa berbagai perjuangan  yang seolah tidak ada habisnya. Situasi tersebut menjadikan anda terpuruk.

Namun, sekarang akhirnya anda bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Seluruh aspek kehidupan virgo akan mulai menunjukkan dorongan yang positif. Mulai dari karir sampai hubungan asmara.

Pisces seolah terus menerus bertahan dalam menghadapi situasi sulit yang bertubi-tubi.karir dan hubungan pisces mengalami banyak tantangan, dan setiap kali mulai merasakan kemajuan, selalu ada sesuatu yang kembali menarik anda ke masa lalu.

Kini, anda dapat mewujudkan keinginan dengan lebih mudah. Anda memang ditakdirkan menemukan jalan keluar menuju diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Hal yang Mulai Terasa sebagai Kebebasan, Bukan Kegagalan, Saat Anda Memasuki Usia 30-an - Image
Kepribadian

8 Hal yang Mulai Terasa sebagai Kebebasan, Bukan Kegagalan, Saat Anda Memasuki Usia 30-an

Jumat, 4 September 2026 | 16.21 WIB

7 Alasan Mengapa Kini Sebuah Kegagalan Dapat Disebut sebagai Kesuksesan Baru Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Kini Sebuah Kegagalan Dapat Disebut sebagai Kesuksesan Baru Menurut Psikologi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04.19 WIB

Jika Anda Sedang Berusaha Menangani Kegagalan di Tempat Kerja, Lakukan 7 Perilaku Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Sedang Berusaha Menangani Kegagalan di Tempat Kerja, Lakukan 7 Perilaku Ini

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore