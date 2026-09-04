Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 16.21 WIB

8 Hal yang Mulai Terasa sebagai Kebebasan, Bukan Kegagalan, Saat Anda Memasuki Usia 30-an

seseorang yang menemukan kebebasan./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang menemukan kebebasan./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Memasuki usia 30-an sering kali digambarkan seolah-olah kita sedang memasuki sebuah "batas waktu".

Di usia 20-an, banyak orang merasa masih punya kesempatan untuk mencoba apa saja. Namun ketika angka 30 mulai mendekat, pertanyaan-pertanyaan sosial terasa semakin keras: Sudah menikah? Sudah punya rumah? Kariernya sudah mapan? Penghasilan berapa? Kapan punya anak? Mengapa masih sendiri?

Tanpa disadari, kita bisa mengukur kehidupan menggunakan standar yang sebenarnya bukan milik kita.

Ada orang yang menikah di usia 25 dan merasa bahagia. Ada yang menikah di usia 35. Ada yang memilih tidak menikah. Ada yang mendapatkan pekerjaan impian di usia 28, sementara orang lain baru menemukan arah hidupnya di usia 37.

Tidak ada satu jadwal perkembangan manusia yang berlaku untuk semua orang.

Justru memasuki usia 30-an, banyak orang mulai mengalami perubahan psikologis yang menarik. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai kekurangan, keterlambatan, atau kegagalan perlahan dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan.

Kita mulai memahami bahwa menjadi dewasa bukan berarti memenuhi semua ekspektasi orang lain.

Menjadi dewasa mungkin justru berarti mengetahui mana yang benar-benar kita inginkan—dan berani melepaskan sisanya.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan hal yang sering mulai terasa bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kebebasan ketika seseorang memasuki usia 30-an.

1. Tidak Lagi Memiliki Banyak Teman Mulai Terasa Melegakan

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Kini Sebuah Kegagalan Dapat Disebut sebagai Kesuksesan Baru Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Kini Sebuah Kegagalan Dapat Disebut sebagai Kesuksesan Baru Menurut Psikologi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04.19 WIB

Jika Anda Sedang Berusaha Menangani Kegagalan di Tempat Kerja, Lakukan 7 Perilaku Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Sedang Berusaha Menangani Kegagalan di Tempat Kerja, Lakukan 7 Perilaku Ini

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.09 WIB

Tidak Ingin Kecewa Berat Setelah Mengalami Kegagalan? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tidak Ingin Kecewa Berat Setelah Mengalami Kegagalan? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.46 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore