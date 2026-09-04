8 Hal yang Mulai Terasa sebagai Kebebasan, Bukan Kegagalan, Saat Anda Memasuki Usia 30-an

JawaPos.com - Memasuki usia 30-an sering kali digambarkan seolah-olah kita sedang memasuki sebuah "batas waktu".

Di usia 20-an, banyak orang merasa masih punya kesempatan untuk mencoba apa saja. Namun ketika angka 30 mulai mendekat, pertanyaan-pertanyaan sosial terasa semakin keras: Sudah menikah? Sudah punya rumah? Kariernya sudah mapan? Penghasilan berapa? Kapan punya anak? Mengapa masih sendiri?

Tanpa disadari, kita bisa mengukur kehidupan menggunakan standar yang sebenarnya bukan milik kita.

Ada orang yang menikah di usia 25 dan merasa bahagia. Ada yang menikah di usia 35. Ada yang memilih tidak menikah. Ada yang mendapatkan pekerjaan impian di usia 28, sementara orang lain baru menemukan arah hidupnya di usia 37.

Tidak ada satu jadwal perkembangan manusia yang berlaku untuk semua orang.

Justru memasuki usia 30-an, banyak orang mulai mengalami perubahan psikologis yang menarik. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai kekurangan, keterlambatan, atau kegagalan perlahan dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan.

Kita mulai memahami bahwa menjadi dewasa bukan berarti memenuhi semua ekspektasi orang lain.

Menjadi dewasa mungkin justru berarti mengetahui mana yang benar-benar kita inginkan—dan berani melepaskan sisanya.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan hal yang sering mulai terasa bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kebebasan ketika seseorang memasuki usia 30-an.