Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 12 September 2026: Jaga Tubuh dengan Kebiasaan Sederhana

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 12 September 2026, sangat berkaitan dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Tidak perlu menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan untuk mulai memberikan perhatian terhadap kondisi fisik.
Rutinitas sederhana yang dilakukan secara teratur dapat membantu Libra menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan energi ketika aktivitas sedang cukup padat.
Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau berolahraga ringan dapat membantu tubuh tetap aktif setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.
Libra tidak harus melakukan latihan berat untuk menjaga tubuh tetap bergerak.
Yang lebih penting adalah memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan dapat dilakukan secara rutin tanpa membuat tubuh terlalu terbebani.
Jika pekerjaan membuat Libra lebih banyak duduk, sisipkan waktu untuk berdiri dan bergerak di sela aktivitas.
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Jawa Pos
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