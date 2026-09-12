Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 12 September 2026: Jaga Pikiran dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Sabtu, 12 September 2026, sangat berkaitan dengan kemampuan menjaga pikiran tetap positif dan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat.
Bulan yang berada di Virgo menjadi pengingat agar Anda tidak terus memaksakan diri ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Aktivitas yang terlalu padat tanpa jeda dapat membuat pikiran lebih mudah dipenuhi tekanan dan membuat energi terkuras lebih cepat.
Virgo perlu menyediakan waktu khusus untuk melakukan sesuatu yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih ringan.
Tidak harus melakukan kegiatan yang rumit atau membutuhkan banyak biaya.
Berjalan santai, membaca, mendengarkan musik, tidur lebih cukup, atau mengurangi penggunaan gawai sebelum beristirahat dapat menjadi pilihan sederhana.
Kebiasaan tersebut dapat membantu Virgo memberikan jarak dari berbagai tekanan yang muncul sepanjang hari.
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Jawa Pos
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