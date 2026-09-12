Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 19.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 12 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Sabtu, 12 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena tekanan mental dapat muncul ketika Anda terlalu lama memikirkan berbagai persoalan.

Pengaruh Bulan di Virgo menjadi pengingat agar Taurus memperlambat aktivitas dan memberikan waktu yang cukup bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat.

Jangan menunggu sampai seluruh pekerjaan selesai untuk memberikan jeda karena tubuh membutuhkan waktu pemulihan secara teratur agar energi tetap terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus terkadang terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab sehingga lupa bahwa tubuh juga memiliki batas.

Ketika berbagai pekerjaan dan persoalan terus memenuhi pikiran, rasa lelah dapat muncul meskipun aktivitas fisik tidak terlalu berat.

Karena itu, Sabtu ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kegiatan yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Tidak semua hal harus diselesaikan pada waktu yang sama jika kondisi tubuh dan pikiran memang membutuhkan istirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 12 September 2026: Pertahankan Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 12 September 2026: Pertahankan Kebiasaan Sehat

Sabtu, 12 September 2026 | 19.33 WIB

Biaya Kesehatan Naik 17,8 %, Dunia Asuransi Hadapi Tantangan Besar - Image
Ekonomi

Biaya Kesehatan Naik 17,8 %, Dunia Asuransi Hadapi Tantangan Besar

Sabtu, 12 September 2026 | 04.22 WIB

Titik Balik Kesehatan Otak: Mengapa Imun Otak Bermetamorfosis di Usia Paruh Baya? - Image
Kesehatan

Titik Balik Kesehatan Otak: Mengapa Imun Otak Bermetamorfosis di Usia Paruh Baya?

Jumat, 11 September 2026 | 21.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore