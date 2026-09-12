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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 19.11 WIB

5 Zodiak Paling Disiplin, Terbiasa Hanya Mengandalkan Diri Sendiri dalam Segala Hal

Ilustrasi seseorang yang mandiri/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang mandiri/Magnific

JawaPos.com - Orang yang disiplin mampu konsisten menjalani aktivitas sehari-hari secara terus menerus.

Seseorang yang disiplin tidak akan bergantung pada orang lain.  Anda dapat mengandalkan diri sendiri untuk mengambil keputusan sampai menjalani berbagai aktivitas.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango pada (10/9) dalam sudut pandang astrologi, empat zodiak berikut dipandang sebagai sosok yang paling disiplin

Capricorn memiliki rasa disiplin yang tinggi dan kuat. Mereka memahami alasan mengapa kesuksesan sangat penting bagi mereka. Pemahaman tersebut membantu mereka untuk tetap berpegang pada rencana dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang stabil.

Aquarius mampu membangun kebiasaan dengan berfokus pada langkah kecil. Mereka melatih diri untuk bangun lebih pagi, makan makanan sehat, berolahraga, dan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

Aquarius sangat cerdas dan kreatif, jika tidak memiliki rasa disiplin yang tinggi, mereka akan overthinking sampai akhirnya tidak melakukan apapun.

Leo kemungkinan memilih untuk mengkonsumsi sayuran untuk membuat asupan mereka lebih sehat.

Mereka selalu memiliki rencana cadangan untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat berusaha memperbaiki pola makan. Mereka menyiapkan berbagai strategi pengendalian diri.

Virgo mengetahui hal-hal yang dapat membuat mereka tergoda. Namun, mereka selalu berusaha bersikap logis saat menghadapi sesuatu yang dapat mengalihkan mereka dari tujuan.

Mereka mengingat kembali apa yang dipertaruhkan dan alasan mengapa mereka harus tetap berpegang pada tujuan.

Editor: Hanny Suwindari
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