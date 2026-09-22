3 Zodiak yang Dapat Banyak Duit di Akhir Bulan September 2026, Dompetnya Tak Pernah Tipis

JawaPos.com - Keberuntungan dikatakan akan banyak muncul di paruh kedua tahun kuda api ini.

Malahan keberkahan sudah bisa dirasakan sejak bulan September oleh sebagian orang yang terpilih.

Berbagai kebaikan pun datang ke hidup yang dijalani, salah satunya limpahan rezeki yang bisa menyenangkan hati.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan dapat banyak duit di akhir bulan September 2026 saat dompetnya tidak pernah tipis.

1. Zodiak Taurus

Mereka yang berzodiak taurus diramalkan akan menjalani masa-masa menyenangkan di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang menghampiri mereka sejak bulan September ini.

Rezeki yang diperoleh dimungkinkan bisa lebih banyak jumlahnya berkat kelancaran pekerjaan.

Apa yang tengah dikerjakan bisa meraih hasil terbaik sehingga uang pun seperti mengikuti setelahnya.