4 Zodiak dengan Time Management Terbaik, Pandai Mengatur Waktu dan Tenggat Pekerjaan

JawaPos.com-Tidak semua orang memiliki time management yang baik. Bahkan bagi sebagian orang, hal tersebut terasa mustahil untuk dilakukan.

Jika tidak mampu mengatur waktu dengan baik, anda juga tidak memberikan ruang yang cukup bagi diri sendiri untuk berpikir kreatif dan menyempurnakan pekerjaan.

Kehidupan selalu dipenuhi dengan kesibukan, dan sebagian besar dari diri kita tidak pernah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut empat zodiak yang memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik.

Aries

Aries pandai mengatur waktu karena mereka memiliki kebiasaan untuk menetapkan tujuan. Aries dapat melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan, mulai menerapkannya, sampai membayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Mereka menetapkan tujuan jangka panjang sekaligus jangka pendek.

Virgo

Virgo ahli dalam mengorganisasi berbagai hal. Keterampilan mereka dalam mengatur sesuatu merupakan salah satu komponen penting dalam time management. Virgo juga memastikan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk mencari informasi tersedia.

Capricorn

Capricorn akan merencanakan aktivitas sepanjang hari, membuat daftar tugas, serta memikirkan berbagai hal yang perlu dilakukan supaya tetap mengikuti jadwal yang telah dibuat. Capricorn juga tidak keberatan saat harus mendelegasikan tugas tertentu kepada orang lain.

Aquarius

Aquarius memastikan untuk mengambil waktu istirahat, berjalan-jalan ke luar ruangan, atau sekedar bersantai di tempat yang teduh di sekitar kantor. Aquarius bahkan memasukkan waktu istirahat ke dalam jadwal agar benar-benar mengambilnya. Menjaga kesehatan baik secara mental dan fisik membantu aquarius tetap berada di jalur dan menjalankan rencana dengan baik.

Leo

Leo merupakan komunikator yang hebat. Mereka dapat menjelaskan tujuan dan rencananya pada orang lain. Banyak orang yang mengagumi leo dan selalu siap membantu mereka. Zodiak ini mampu membangun semangat kerja tim yang kuat sehingga pekerjaannya dapat dibagi tidak hanya pada satu orang.