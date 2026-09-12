Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 14.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 12 September 2026: Jangan Biarkan Curiga Menguasai Hati

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Sabtu, 12 September 2026, mengingatkan agar Anda tidak menjadikan setiap persoalan kecil sebagai masalah yang terlalu besar.

Scorpio memiliki perasaan yang kuat dan cenderung memikirkan sesuatu secara mendalam ketika menemukan perubahan dalam hubungan.

Namun, tidak setiap perubahan sikap pasangan berarti terdapat persoalan serius yang sedang terjadi.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pasangan terlihat lebih diam, sibuk, atau tidak memberikan perhatian seperti biasanya, Scorpio sebaiknya tidak langsung membuat kesimpulan sendiri.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi sebelum menentukan sikap.

Bisa jadi perubahan tersebut hanya disebabkan oleh pekerjaan, kelelahan, atau persoalan lain yang sedang mereka hadapi.

Terlalu cepat menghubungkan perubahan kecil dengan masalah hubungan justru dapat membuat suasana menjadi lebih tegang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 12 September 2026: Teman Bisa Jadi Sosok Istimewa - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 12 September 2026: Teman Bisa Jadi Sosok Istimewa

Sabtu, 12 September 2026 | 13.29 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 12 September 2026: Jangan Biarkan Prasangka Mengganggu Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 12 September 2026: Jangan Biarkan Prasangka Mengganggu Cinta

Sabtu, 12 September 2026 | 13.22 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 12 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 12 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Sabtu, 12 September 2026 | 13.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore