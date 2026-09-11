6 Shio dengan Hoki Tertinggi September Ini, Mimpi dan Harapannya Berpotensi Terwujud!

Ilustrasi Shio Mimpi dan Harapannya Terwujud (freepik)
JawaPos.com - September 2026 membawa cerita keberuntungan yang berbeda bagi setiap pemilik shio.
Dalam ramalan kali ini, terdapat 6 shio yang disebut memiliki hoki cukup kuat dan berpeluang melihat salah satu harapan yang selama ini dinantikan mulai mendekati kenyataan.
Bentuk keberuntungan tersebut dapat berbeda, mulai dari karier, keuangan, usaha, kehidupan asmara, hingga impian pribadi.
Mimpi setiap orang tentu tidak sama. Ada yang sedang berusaha memiliki rumah, mengejar kenaikan jabatan, membangun bisnis, membeli kendaraan, mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri, hingga berharap hubungan asmara berlanjut ke jenjang pernikahan.
Karena itu, ramalan ini tidak menunjuk satu bentuk keberhasilan tertentu bagi semua pemilik shio.
Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki hoki tertinggi dan berpeluang melihat mimpi atau harapannya terwujud pada September 2026?
Berdasarkan ramalan yang dibahas, 6 shio tersebut adalah Kuda, Kelinci, Kambing, Monyet, Babi, dan Naga.
Simak penjelasan masing-masing shio berikut ini yang dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (11/09).
1. Shio Kuda
Shio Kuda menjadi salah satu yang disebut memiliki hoki menjanjikan pada September 2026.
Pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, gigih, pemberani, dan pantang menyerah.
Ketika memiliki tujuan tertentu, mereka cenderung bersedia melewati berbagai tantangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Karakter Shio Kuda juga identik dengan jiwa sosial yang kuat. Mereka memiliki banyak teman dan dikenal cukup royal kepada orang-orang terdekat.
Tidak hanya senang berbagi dalam bentuk materi, pemilik Shio Kuda juga gemar berbagi ilmu dan pengalaman.
Sifat baik hati tersebut membuat mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain.
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