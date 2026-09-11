5 Weton Dipercaya Ketiban Rezeki Besar, Primbon Jawa Ramalkan Hidup Makin Makmur

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang.

Perhitungan weton juga kerap menjadi bagian dari primbon Jawa untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki dan keberuntungan.

Karena itu, pembahasan mengenai weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki menarik masih banyak ditemukan dalam budaya masyarakat Jawa.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang dalam membangun kehidupan yang lebih mapan.

Ada yang dikaitkan dengan keberanian mengambil peluang, kemampuan menjaga hubungan sosial, ketekunan, hingga kemampuan bangkit setelah menghadapi kesulitan.

Karakter-karakter tersebut kemudian ditafsirkan sebagai salah satu gambaran yang dapat mendukung datangnya rezeki.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya berpotensi ketiban rezeki besar dan hidup berkecukupan menurut primbon Jawa?

Berikut 5 weton yang memiliki penafsiran menarik dalam tradisi tersebut dihimpun dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (11/09).

Rezeki tetap perlu diusahakan melalui kerja keras, kejujuran, doa, kesabaran, serta kemampuan mengelola apa yang telah dimiliki.

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai jalan rezeki menarik.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin memiliki nilai 4, sedangkan Kliwon bernilai 8. Jika dijumlahkan, Senin Kliwon memiliki neptu 12.

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang peka terhadap keadaan di sekitarnya dan cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Seseorang yang lahir pada Senin Kliwon dipercaya tidak selalu banyak bicara, tetapi memiliki pertimbangan yang cukup matang ketika menentukan pilihan.