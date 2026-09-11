Rezekinya Ikut Mengalir ke Orang Lain, 10 Weton Ini Disebut Punya Aura Pembawa Hoki

Weton bakat kaya bak raja yang jadi sumber rezeki bagi sekitarnya kata Primbon Jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca gambaran karakter, kecenderungan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungannya menggabungkan hari dalam sepekan dengan lima pasaran Jawa.
Di antara berbagai tafsir tersebut, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter kuat, kewibawaan, serta kemampuan membuka peluang rezeki. Mereka bahkan disebut bukan hanya mampu mencapai kemakmuran untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif kepada keluarga maupun lingkungan sekitar.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki bakat kaya dan berpotensi menjadi sumber keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya.
Senin Legi memiliki neptu 9 dan digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, serta memiliki kewibawaan alami. Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi sikap dewasa dan rendah hati membuat keberadaannya tetap diperhitungkan.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan memimpin secara bijaksana. Mereka cenderung disukai karena tidak gemar menyombongkan diri dan mampu memberikan pertimbangan ketika orang lain menghadapi persoalan.
Meski demikian, sifat terlalu pendiam dan terkadang kurang tegas menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam kondisi tertentu, karakter tersebut dapat membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain.
Kamis Kliwon dikenal mempunyai neptu tinggi dan dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa dikaitkan dengan kemakmuran serta keberanian menghadapi tantangan.
Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membaca situasi dan memahami karakter orang lain. Mereka juga dianggap cukup cakap dalam mengatur urusan pekerjaan maupun keuangan.
Dalam kepercayaan tertentu, Kamis Kliwon berada di bawah naungan Dewi Sri yang identik dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan keberlimpahan. Karena itu, weton ini sering disebut memiliki potensi menjadi sosok yang mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
Minggu Wage memiliki neptu 9 dan dikenal dengan karakter yang kalem tetapi tetap memiliki pendirian kuat. Mereka biasanya tidak banyak berbicara, namun ketika menyampaikan sesuatu, perkataannya cenderung diperhatikan.
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