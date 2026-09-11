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Lania Monica
Sabtu, 12 September 2026 | 04.54 WIB

Rezeki Orang Tua Disebut Makin Lancar, Ini 6 Weton Anak Pembawa Hoki Menurut Primbon

Ilustrasi anak pembawa kekayaan bagi orang tua (freepik) - Image

Ilustrasi anak pembawa kekayaan bagi orang tua (freepik)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, kelahiran seorang anak dipandang sebagai sebuah anugerah yang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Namun, bagi sebagian masyarakat yang masih memegang kepercayaan tradisional, hari kelahiran seorang anak juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki keluarganya.

Perhitungan weton menjadi salah satu bagian dari tradisi tersebut. Weton merupakan perpaduan antara hari dalam satu pekan dengan lima pasaran Jawa yang kemudian digunakan dalam berbagai perhitungan primbon.

Sejumlah weton anak dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan tertentu. Bahkan, ada yang diyakini dapat menjadi pembawa keberkahan serta membuka peluang datangnya rezeki bagi orang tua.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan. Tumbuh kembang anak tetap sangat dipengaruhi oleh pola asuh, pendidikan, lingkungan, kesempatan, serta usaha yang dilakukan sepanjang hidup.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut sejumlah weton anak yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya membawa hoki dan keberuntungan bagi orang tuanya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi disebut berada di bawah naungan Satrio Wibowo. Dalam penafsiran primbon, weton ini dipercaya memiliki potensi membawa pengaruh positif terhadap kehidupan keluarganya.

Anak yang lahir pada Jumat Legi diyakini dapat menjadi salah satu jalan datangnya rezeki bagi orang tua. Namun, potensi tersebut dipercaya perlu didukung dengan pendidikan dan bimbingan yang tepat sejak usia dini.

Karakter anak yang dibentuk melalui kasih sayang, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebaikan dianggap dapat membantu mengembangkan berbagai potensi positif yang dimilikinya.

2. Kamis Legi

Kamis Legi juga termasuk weton yang dipercaya mempunyai hubungan dengan keberuntungan melalui kebaikan kepada orang lain.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam kepercayaan primbon, kebaikan yang dilakukan dapat kembali kepadanya dalam bentuk pertolongan maupun rezeki pada masa mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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