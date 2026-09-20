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Minggu, 20 September 2026 | 14.56 WIB

3 Shio yang Punya Hoki Besar di Akhir Bulan September 2026, Rezeki dan Kelancaran Datang Menghampiri

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog dalam waktu dekat ini ada sejumlah pihak yang hidupnya dekat dengan hoki.

Karena tak jauh dari keberuntungan, hal-hal baik pun bisa berdatangan bahkan silih berganti menebar kebahagiaan.

Adapun salah satu keberkahan yang bisa diperoleh di tahun yang penuh kejutan ini yakni lapangnya rezeki yang dipunya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang punya hoki besar di akhir bulan September 2026 saat rezeki dan kelancaran datang menghampiri. 

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan punya hoki yang baik di akhir September 2026 ini.

Rezeki yang melimpah diyakini akan jadi salah satu kenikmatan yang datang dan bisa dimanfaatkan dengan baik.

Astrolog meyakini, pundi-pundi rupiah datang lantaran hoki dan juga dipengaruhi oleh kegigihan dan konsistensi dalam bekerja.

Setelah sekian waktu bekerja dengan keras, maka hasil manis itu akhirnya datang dalam berbagai bentuk salah satunya jadi bisa membeli barang impian.

2. Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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