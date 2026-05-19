Orang yang Tumbuh dalam Kesusahan Biasanya Membawa 9 Kebiasaan Tak Terlihat Ini hingga Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Ada orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh keterbatasan, konflik, tekanan emosional, atau ketidakstabilan, lalu belajar bertahan dengan caranya sendiri. Dari luar, mereka mungkin tampak biasa saja—mandiri, tenang, bahkan terlihat sangat kuat. Namun di balik itu, sering kali ada pola perilaku yang terbentuk sejak lama.



Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman hidup yang sulit pada masa kecil dapat membentuk mekanisme bertahan hidup (survival mechanisms). Kebiasaan ini awalnya membantu seseorang melewati masa sulit, tetapi sering terbawa hingga dewasa tanpa disadari.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (17/5), terdapat 9 kebiasaan tak terlihat yang sering dimiliki orang yang tumbuh dalam kesusahan.



1. Sulit benar-benar rileks



Orang yang tumbuh dalam lingkungan tidak stabil biasanya terbiasa hidup dalam mode siaga.



Mereka selalu merasa harus siap menghadapi masalah, kabar buruk, atau perubahan mendadak. Akibatnya, ketika hidup mulai tenang, justru muncul rasa gelisah.



Bagi orang lain, liburan atau waktu santai terasa menyenangkan. Namun bagi mereka, diam tanpa “ancaman” bisa terasa asing.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan hypervigilance, yaitu kondisi ketika otak terbiasa terus memantau lingkungan demi menghindari bahaya.



2. Sangat mandiri, kadang sampai berlebihan



Kemandirian adalah kualitas positif. Namun pada sebagian orang yang tumbuh dalam kesusahan, kemandirian muncul bukan karena pilihan, melainkan kebutuhan.



Mereka belajar sejak kecil bahwa tidak selalu ada orang yang bisa diandalkan.



Akibatnya, saat dewasa mereka cenderung melakukan semuanya sendiri:



sulit meminta bantuan,

tidak nyaman bergantung pada orang lain,

merasa harus menyelesaikan semua masalah sendirian.



Di mata orang lain, mereka terlihat kuat. Padahal sering kali mereka hanya takut kecewa.



3. Terlalu peka terhadap perubahan suasana hati orang lain



Mereka bisa menangkap perubahan nada bicara, ekspresi wajah, atau energi seseorang dengan sangat cepat.



Kemampuan ini biasanya terbentuk karena sejak kecil mereka harus membaca situasi untuk menjaga diri—misalnya mengetahui kapan seseorang sedang marah, frustrasi, atau berpotensi menciptakan konflik.



Akibatnya, saat dewasa mereka sangat sensitif terhadap dinamika sosial.



Mereka sering overthinking hanya karena seseorang membalas pesan lebih singkat dari biasanya.



4. Merasa bersalah saat memprioritaskan diri sendiri



Banyak orang yang tumbuh dalam kesulitan terbiasa menomorsatukan kebutuhan orang lain.



Mungkin mereka pernah menjadi “anak dewasa” terlalu cepat—harus membantu keluarga, menjaga adik, atau menahan kebutuhan pribadi demi keadaan rumah.



Saat dewasa, ini bisa berubah menjadi kebiasaan people-pleasing.



Mereka merasa egois saat berkata “tidak”, mengambil waktu istirahat, atau menetapkan batasan.



Padahal menjaga diri sendiri bukan tindakan egois, melainkan kebutuhan sehat.



5. Sulit percaya bahwa hal baik bisa bertahan lama



Ketika masa kecil dipenuhi ketidakpastian, seseorang belajar bahwa hal baik sering kali sementara.



Momen bahagia bisa tiba-tiba berubah jadi masalah.



Akibatnya, saat dewasa mereka sering sulit menikmati kebahagiaan sepenuhnya.



Saat sesuatu berjalan baik, pikiran mereka justru berkata:



“Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan.”

“Pasti nanti ada masalah.”



Psikologi menyebut ini sebagai bentuk anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap kemungkinan buruk di masa depan.



6. Terbiasa meremehkan kebutuhan emosional sendiri



Orang yang tumbuh dalam lingkungan sulit sering belajar menekan emosi demi bertahan.



Mereka mungkin pernah mendengar kalimat seperti:



“Jangan cengeng.”

“Masalahmu tidak seberapa.”

“Yang penting bertahan dulu.”



Akhirnya mereka tumbuh dengan kebiasaan mengabaikan kebutuhan emosional.



Saat stres, sedih, atau kelelahan, respons pertama mereka biasanya bukan mencari dukungan, melainkan berkata:

“Ah, nanti juga hilang sendiri.”



7. Perfeksionis sebagai bentuk kontrol



Kesempurnaan bagi mereka sering kali bukan tentang standar tinggi semata, melainkan rasa aman.



Ketika masa kecil terasa kacau, menjadi sempurna bisa terasa seperti satu-satunya cara menghindari kritik, hukuman, atau penolakan.



Akibatnya, saat dewasa mereka:



takut membuat kesalahan kecil,

terlalu keras pada diri sendiri,

sulit merasa puas dengan pencapaian.



Mereka mengejar kontrol karena dulu hidup terasa terlalu tidak terduga.



8. Sulit menerima pujian atau bantuan



Pujian kadang membuat mereka tidak nyaman.



Bukan karena rendah hati, tetapi karena mereka tidak terbiasa merasa layak menerima sesuatu tanpa syarat.



Begitu juga dengan bantuan.



Mereka sering berpikir:



“Nanti saya merepotkan.”

“Saya harus membalasnya.”

“Lebih aman mengurus sendiri.”



Ada keyakinan bawah sadar bahwa menerima sesuatu bisa menimbulkan kewajiban atau risiko emosional.



9. Humor menjadi mekanisme bertahan



Banyak orang yang tumbuh dalam kesulitan mengembangkan selera humor tajam.



Mereka belajar menertawakan keadaan sulit sebagai cara mengurangi tekanan.



Humor menjadi alat untuk:



mengalihkan rasa sakit,

mencairkan ketegangan,

menjaga jarak dari emosi yang terlalu berat.



Itulah mengapa sebagian orang paling lucu di ruangan justru menyimpan sejarah hidup yang tidak ringan.



Penutup



Tumbuh dalam kesusahan tidak selalu menghasilkan luka yang terlihat, tetapi sering meninggalkan pola perilaku yang sangat halus.



Kebiasaan-kebiasaan ini bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, banyak di antaranya adalah bentuk adaptasi yang dulu membantu seseorang bertahan.



Namun saat sudah dewasa, penting untuk menyadari pola tersebut dan bertanya:

“Apakah kebiasaan ini masih melindungi saya, atau justru membatasi hidup saya?”



