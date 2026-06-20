5 Weton Tibo Loro yang akan Bangkit dari Kesusahan Menuju Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada lima weton yang masuk ke dalam hitungan tibo loro atau nasib hidup susah sejak awal.

Meski demikian, kelima weton ini diramalkan akan bangkit dari kesusahan dan berubah menjadi orang kaya raya.

Menurut primbon Jawa, mulai bulan Juni dan seterusnya kelima weton tibo loro ini akan merasakan titik balik kehidupannya.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), lima weton yang diramalkan akan bangkit dari kesusahan dan meraih kemakmuran setelah melewati berbagai ujian hidup.

1. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon dikenal sebagai sosok yang sangat terampil, sabar, pandai bersosialisasi, dan teguh dalam menjalani hidupnya.

Sifat tidak pernah ragu menolong orang yang sedang kesulitan menjadi pembuka pintu rezeki yang sangat besar bagi weton ini.

Meski masuk hitungan tibo loro, weton Jumat Kliwon diramalkan akan menemukan kesuksesan besar dan ekonominya terus meningkat pesat.

Kunci kebangkitan weton ini terletak pada kemampuannya menstabilkan keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.