Diam-Diam Berpengaruh, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin yang Kuat

Weton aura pemimpin yang sulit dikalahkan dan penuh wibawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, kepribadian, hingga potensi seseorang dalam menjalani kehidupan.
Salah satu karakter yang sering dibahas dalam primbon Jawa adalah kepemimpinan. Beberapa weton dipercaya memiliki pembawaan yang kuat, tegas, dan berwibawa sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan maupun penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.
Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai karakter seseorang. Kepribadian dan kemampuan memimpin tetap dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, lingkungan, serta pilihan masing-masing individu.
Dilansir dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut tujuh weton yang disebut memiliki aura pemimpin dan wibawa kuat menurut primbon Jawa.
Kamis Kliwon dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang tetapi menyimpan daya tarik kuat. Mereka umumnya tidak terlalu suka mencari perhatian, namun kehadirannya dapat membuat orang lain memperhatikan.
Dalam perhitungan neptu, Kamis bernilai 8 dan Kliwon bernilai 8 sehingga jumlahnya menjadi 16. Angka tersebut dalam sejumlah tafsir primbon dikaitkan dengan karakter yang kuat.
Pemilik weton ini juga digambarkan memiliki intuisi dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka cenderung mengamati terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan, sehingga tidak mudah terjebak dalam keputusan yang terburu-buru.
Minggu Pahing dikenal memiliki karakter yang lebih terbuka dan mudah menarik perhatian. Mereka dipercaya mempunyai energi sosial yang kuat serta kemampuan membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi.
Neptu Minggu sebesar 5 dan Pahing sebesar 9 menghasilkan total 14. Dalam berbagai tafsir tradisional, kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter bersemangat dan memiliki daya pengaruh.
Karena kemampuan berkomunikasi dan merangkul orang lain, weton ini sering dianggap cocok menjalankan peran yang membutuhkan interaksi luas, seperti pemimpin kelompok, pembicara, atau penggerak komunitas.
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Jawa Pos
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