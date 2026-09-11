Selalu Berpikir Sebelum Bertindak, Ini 5 Zodiak yang Paling Bijaksana

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan kepribadian yang berbeda. Salah satunya adalah cara seseorang menghadapi persoalan serta menentukan pilihan ketika berada dalam situasi sulit.

Beberapa zodiak dipercaya mempunyai pola pikir yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan sesaat, tetapi berusaha memahami situasi secara menyeluruh sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut membuat mereka kerap dianggap dewasa, dapat diandalkan, dan mampu memberikan pertimbangan ketika orang lain membutuhkan pandangan yang lebih objektif.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan baik dalam mempertimbangkan berbagai pilihan dan mengambil keputusan secara matang.

1. Aquarius Aquarius dikenal sebagai pribadi yang memiliki pemikiran luas dan cenderung melihat persoalan dari perspektif yang berbeda. Mereka tidak selalu mengikuti cara berpikir yang umum digunakan kebanyakan orang.

Sifat kreatif dan terbuka terhadap gagasan baru membuat Aquarius mampu menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Keputusan yang mereka ambil terkadang terlihat tidak biasa, tetapi didasarkan pada cara pandang yang telah mereka pertimbangkan.

Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sisi inilah yang membuat Aquarius sering dianggap memiliki kebijaksanaan tersendiri.

2. Capricorn Capricorn termasuk zodiak yang dikenal penuh perhitungan. Sebelum menentukan pilihan, mereka cenderung mengevaluasi berbagai kemungkinan dan memikirkan konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari.

Mereka tidak mudah mengambil langkah secara spontan, terutama jika keputusan tersebut berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.