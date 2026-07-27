Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 22.06 WIB

Tidak Mudah Terbawa Emosi, Ini 5 Zodiak yang Paling Bijaksana

ilustrasi zodiak paling bijaksana. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling bijaksana. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih tenang, penuh pertimbangan, dan dikenal mampu mengambil keputusan dengan bijaksana.

Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika menghadapi situasi penting. Sebelum menentukan pilihan, zodiak-zodiak ini biasanya mempertimbangkan berbagai kemungkinan, melihat dampak jangka panjang, serta berusaha memahami kondisi dari berbagai sudut pandang.

Sikap yang penuh perhitungan membuat mereka sering menjadi tempat orang lain meminta saran. Mereka dianggap mampu memberikan pandangan yang rasional karena tidak mudah terbawa emosi atau mengambil keputusan secara impulsif.

Kemampuan untuk menyeimbangkan logika dan perasaan membuat beberapa zodiak ini dipercaya memiliki keahlian dalam menghadapi masalah dan mencari solusi terbaik.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan dianggap mampu membuat keputusan tepat menurut astrologi.

1. Aquarius

Cerdas dan berpikiran maju, Aquarius mengambil pendekatan luas terhadap masalah.

Karena sudut pandang berbeda, mereka mampu membuat keputusan yang awalnya mungkin sulit dipahami orang lain tetapi pada akhirnya berhasil dengan baik.

Kemampuan menjadi kreatif dan berpikiran maju adalah hal yang membuat mereka bijaksana.

2. Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika Seseorang Terlihat Tenang dengan 7 Tanda Ini, Sudah Dipastikan Dia Sangat Bijaksana Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Terlihat Tenang dengan 7 Tanda Ini, Sudah Dipastikan Dia Sangat Bijaksana Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.27 WIB

Nasihatnya Berharga, Ini 11 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Bijaksana - Image
Zodiak

Nasihatnya Berharga, Ini 11 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Bijaksana

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.17 WIB

5 Zodiak yang Dikenal Paling Bijaksana dan Pandai Mengambil Keputusan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Dikenal Paling Bijaksana dan Pandai Mengambil Keputusan

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.06 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore