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Endah Primasari Utami
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.03 WIB

Begitu Dewasa dan Bijaksana, 4 Bulan Kelahiran Ini Tidak Pernah Lari dari Tanggung Jawab

Ilustrasi, orang yang tidak pernah lari dari tanggung jawab. Magnific/ magnific.

 
JawaPos.com - Menerima tanggung jawab adalah hal krusial bagi pertumbuhan, kesuksesan, dan pengembangan diri.

Dibutuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan untuk mampu menerima dan mengemban tanggung jawab dengan baik.

Kualitas tersebut dimiliki oleh empat bulan kelahiran ini seperti yang dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Senin (10/8).
 
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1. September

Mereka sangat terorganisir dan sangat memperhatikan detail.

Mereka juga praktis, bijaksana, dan perfeksionis.

Meski sangat berdedikasi pada pekerjaan dan ingin menghasilkan yang terbaik, mereka tetap senantiasa memperbaiki diri.

Mereka ingin terus berkembang, berubah, dan maju, walau itu berarti harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat.

Mereka tidak takut terus tumbuh dan mengalami kegagalan, karena mereka paham bahwa setiap langkah yang keliru adalah satu langkah lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka.

Sebagai orang yang lahir bulan September, mereka selalu berusaha dengan tekun meningkatkan keterampilan serta bertanggung jawab atas tindakannya.

2. Oktober

Mereka sosok yang menjunjung tinggi keseimbangan.

Mereka merasa paling nyaman saat segala sesuatu berjalan tertib dan harmonis.

Mereka memiliki prinsip moral yang kuat serta sering kali melihat situasi dari berbagai sudut pandang.

Itu sebabnya, mereka selalu bertanggung jawab atas tindakannya.

Menjaga keseimbangan dan menjalani hidup yang jujur sangat penting untuk mereka.

Meski sangat sulit mengakui kesalahan, mereka tidak menyukai kekacauan dan ketidakteraturan.

Sebaliknya, mereka mendambakan simetri dan keadilan.

Pada akhirnya, mereka akan selalu melakukan hal yang benar dan menciptakan keseimbangan terbaik dalam hidup.

Sebagai seorang yang lahir di bulan Oktober, sikap bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan membantu menciptakan ketertiban serta kedamaian tersebut.

3. Juli

Mereka empatik, penuh simpati, dan juga baik hati.

Sebagai seorang yang lahir di bulan Juli, mereka setia, imajinatif, dan penuh perhatian.

Mereka ibarat pelukan hangat dan mewakili salah satu bulan kelahiran yang paling membawa kedamaian serta kehangatan.

Mereka juga termasuk salah satu pemimpin paling empatik sepanjang tahun.

Itu sebabnya, mereka senantiasa bersedia bertanggung jawab atas tindakan, kesalahan, maupun kegagalan.

Mereka memahami betapa pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan serta kehidupan.

Sebagai orang yang lahir di bulan Juli, mereka tidak akan pernah mengabaikan kasih sayang, kepedulian, dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya dengan cara berbohong atau bersikap tidak setia.

Sifat mereka yang baik hati dan penuh perhatian akan selalu mendorong mereka untuk bertanggung jawab.

4. Mei

Mereka menikmati kesenangan-kesenangan sederhana dalam hidup.

Mereka adalah pribadi yang bersahaja, dapat diandalkan, dan bijaksana.

Meski keras kepala, mereka mampu menggunakan pemikiran dan nalar secara efektif serta efisien dalam situasi apa pun.

Mereka memiliki pendirian yang teguh, berpikir logis, dan memiliki kestabilan diri.

Mereka paham bahwa langkah terbaik adalah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

Mereka juga menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan.

Ini membuat mereka cukup percaya diri mempertahankan pendirian saat diperlukan, namun cukup bijak mengakui tanggung jawab.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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