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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.35 WIB

Dikenal Bijaksana dan Kreatif, 5 Karakter Ini Melekat pada Weton Senin Legi

kepribadian unggul dari weton senin legi yang menjadikan mereka istimewa./Freepik/ pikisuperstar

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering dianggap bukan hanya sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga bagian dari gambaran karakter, sifat, dan perjalanan seseorang.

Salah satu weton yang banyak diperbincangkan adalah Senin Legi. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik weton ini disebut memiliki sejumlah karakter positif yang membuat mereka mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari.

Senin Legi kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki keseimbangan antara kepekaan hati, kreativitas, serta kemampuan membaca keadaan.

Meski setiap individu tetap memiliki pengalaman dan pilihan hidup masing-masing, pembacaan weton dalam budaya Jawa menggambarkan bahwa ada beberapa sifat unggulan yang sering dikaitkan dengan kelahiran Senin Legi.

Dilansir dari akun YouTube GRIYA KEJAWEN, berikut lima karakter unggul yang dipercaya melekat pada pemilik weton Senin Legi.

1. Memiliki Kepekaan Tinggi terhadap Orang Sekitar

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik weton Senin Legi adalah kemampuan memahami perasaan orang lain.

Mereka dipercaya memiliki rasa empati yang kuat sehingga mudah menangkap perubahan suasana hati orang di sekitarnya.

Ketika seseorang sedang menghadapi masalah atau membutuhkan dukungan, pemilik weton ini sering dianggap mampu memberikan perhatian tanpa harus menunggu diminta.

Sikap peduli tersebut dapat terlihat dari kebiasaan mendengarkan cerita orang lain, memberikan dukungan, atau membantu mencarikan solusi ketika terjadi kesulitan.

Dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan, kemampuan memahami emosi orang lain membuat mereka sering dipercaya menjadi tempat berbagi cerita.

Mereka juga dianggap mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan karena tahu kapan harus berbicara dan kapan perlu menjadi pendengar yang baik.

2. Kreatif dan Mampu Melahirkan Ide Baru

Selain memiliki kepekaan emosional, pemilik weton Senin Legi juga sering digambarkan sebagai pribadi yang kreatif.

Kreativitas mereka bukan hanya dalam bidang seni, tetapi juga terlihat dari cara mereka menghadapi berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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