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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 12 September 2026 | 04.15 WIB

Tak Hanya Berwibawa, 9 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lebar

Weton paling sultan yang berlimah rezeki dan kekayaan kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton paling sultan yang berlimah rezeki dan kekayaan kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam berbagai tafsir primbon, sejumlah kombinasi weton dianggap mempunyai karakter istimewa yang mendukung kesuksesan, kepemimpinan, maupun kemapanan finansial.

Sebagian weton bahkan kerap disebut sebagai weton “sultan” karena dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang, berani mengambil keputusan, serta pandai mengelola hasil yang diperoleh.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, berikut sembilan weton yang disebut memiliki potensi rezeki dan kekayaan berlimpah menurut Primbon Jawa:

1. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Dalam tafsir Primbon Jawa, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka dianggap mampu menentukan langkah secara tegas sekaligus mempertimbangkan berbagai risiko sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan berpikir logis yang dipadukan dengan intuisi membuat Sabtu Kliwon dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Mereka juga cenderung membangun relasi yang dapat memberikan manfaat dalam perjalanan karier maupun bisnis.

2. Rabu Wage

Rabu Wage memiliki neptu 11, hasil dari Rabu yang bernilai 7 dan Wage dengan nilai 4.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat menghadapi tekanan dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan. Mereka juga mempunyai kecenderungan menyusun rencana secara matang sebelum mengejar tujuan.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Rabu Wage dipercaya memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik. Ketekunan yang dibarengi kreativitas membuat mereka dinilai mempunyai peluang untuk berkembang secara finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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